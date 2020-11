Nokia 8000 4G è il prossimo cellulare vintage in arrivo

10 Novembre 2020 – 18:03

(Foto: WinFuture)

Hmd Global è pronta a svelare un nuovo semplice smartphone di basso range dal fascino vintage che strizza l’occhio a una popolare gamma di cellulari del passato. L’ispirazione è la famiglia Nokia 8000 che aveva debuttato negli anni ’90 e si era distinta per circa un decennio grazie ai materiali resistenti e allo stile ergonomico e talvolta impreziosito da una protezione a flip o scorrevole del tastierino. La nuova versione si presenterà come un semplice candybar e dovrebbe abbracciare un pubblico molto vasto grazie al prezzo più che abbordabile.

Seguendo la linea tracciata da Nokia 3310 che ha raccolto un ottimo successo e dai seguenti modelli basilari come Nokia 105 e 220 4G il nuovo Nokia 8000 4G avrà un peso contenuto in appena 110 grammi e una scocca in plastica nera/bianca lucida a saponetta con la metà inferiore del fronte dedicata alla tastiera fisica e vetro resistente e curvo ai lati a protezione. Le prime foto diffuse mostrano un profilo abbastanza sottile.

(Foto: WinFuture)Lo schermo sarà un lcd da appena 2,8 pollici con risoluzione qvga (320 x 240 pixel) mentre il processore sarà il piccolo Snapdragon 210 di Qualcomm con 512 mb di ram a supporto e uno spazio di archiviazione interno da 4 gb. La batteria sarà di appena 1500 mAh, ma visto l’hardware così essenziale è più che preventivabile una lunga autonomia ben superiore alla media attuale. Certo, la vetusta porta microusb che si nota sul fondo fa storcere il naso, ma è possibile che sia dovuto alla volontà di abbassare i costi il più possibile.

Il cellulare sarà governato dal sistema operativo KaiOs con un’interfaccia minimalista che però potrà fruire di wi-fi, bluetooth, connessione 4g e della doppia sim in formato nano. WhatsApp dovrebbe funzionare, così come le versioni lite di app social.

Ancora non comunicato il prezzo, ma è verosimile che non si scosterà molto dalla soglia dei 100 euro.

