La giacca realizzata con i fondi del caffè riciclati

10 November 2020 – 13:20

Con il freddo abbiamo assistito all’arrivo di giacche uniche e particolari, dal modello camaleonte a quella in pelle che non teme l’acqua, fino alla versione capace di rimpiazzare borse e zaini, buona per viaggiare ovunque. Tanti capi di abbigliamento, invece, sono pensati e realizzati guardando alla sostenibilità, utilizzando perlopiù materiali destinati alla discarica; così sono state prodotte magliette e capispalla, ma anche la giacca outdoor di Coor, ottenuta mediante il riciclo dei fondi di caffè e la plastica delle bottigliette d’acqua.

Impermeabile, antivento e anti-Uv, la giacca è composta da due strati, interno ed esterno e offre una traspirabilità superiore alla media. Conta su 13 tasche di varie dimensioni ma pure su un fischietto e una maschera antibatterica buone in caso di emergenza. Chi sia interessato all’acquisto, può trovarla qui e sborsare circa 200 euro, spese di spedizione incluse, per ricevere la giacca nella prossima primavera.

