La Cina manda in orbita il primo satellite 6G

10 November 2020 – 12:17

Il razzo vettore Long March 6 che ha lanciato con successo il primo satellite sperimentale 6G (foto: CGTN)La Cina ha inviato con successo in orbita il primo satellite sperimentale dedicato alle telecomunicazioni 6G. La rete di sesta generazione, secondo le previsioni, sarà pronta entro il 2030 e la Cina, con questo lancio satellitare, ha battuto tutti i concorrenti sul tempo portandosi in pole position per la corsa allo sviluppo della rete del futuro.

Il satellite della University of Electronic Science and Technology, ribattezzato Tianyan 05, pesa 70 chili ed è stato spedito in orbita grazie al razzo vettore Long March 6, decollato dal Taiyuan Satellite Launch Center, in Cina, il 6 novembre. Tianyan 05 frutterà lo spettro terahertz ad alta frequenza per trasmettere i dati.

La Cina userà il satellite per vari tipi di test: dalle smart city alla tutela dell’ambiente, dalla prevenzione dei disastri naturali come, per esempio, gli incendi boschivi, a test di carico delle comunicazioni nello spettro designato. Il satellite stabilirà un collegamento ricetrasmettitore ed eseguirà test di carico sulla piattaforma satellitare. Questa poi in futuro diventerà una piattaforma globale per le comunicazioni in possibili futuri scenari di missioni spaziali.

Le comunicazioni nello spettro terahertz presentano grandi vantaggi per quanto riguarda la velocità di trasmissione e la facile integrazione delle comunicazioni. Questi la fanno diventare una delle tecnologie chiave della rete di sesta generazione 6G.

Sulle valutazioni raccolte dai tecnici del ministero cinese, il 6G potrebbe raggiungere velocità nell’ordine di 1 Terabyte al secondo (TBps), ovvero circa 8mila volte più veloce del 5G. Il dato è ovviamente teorico al momento. La Cina con questo lancio è già un passo avanti a tutti puntando al 2030 come data ipotetica per il rilascio della rete 6G.





