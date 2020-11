Il parcheggio della conferenza stampa di Trump è diventato un luogo di ritrovo in realtà virtuale

10 Novembre 2020 – 11:28

Uno youtuber ha ricreato in 3D uno dei luoghi simbolo del concitato periodo che ha seguito le elezioni statunitensi del 3 novembre. Il parcheggio ora si può visitare in realtà virtuale come luogo dove incontrare amici e sconosciuti, con tanto di palco, podio e strumentazione così come sono stati allestiti dal team di Trump.Continua a leggere



Uno youtuber ha ricreato in 3D uno dei luoghi simbolo del concitato periodo che ha seguito le elezioni statunitensi del 3 novembre. Il parcheggio ora si può visitare in realtà virtuale come luogo dove incontrare amici e sconosciuti, con tanto di palco, podio e strumentazione così come sono stati allestiti dal team di Trump.

Continua a leggere Uno youtuber ha ricreato in 3D uno dei luoghi simbolo del concitato periodo che ha seguito le elezioni statunitensi del 3 novembre. Il parcheggio ora si può visitare in realtà virtuale come luogo dove incontrare amici e sconosciuti, con tanto di palco, podio e strumentazione così come sono stati allestiti dal team di Trump.

Fonte: Fanpage Tech