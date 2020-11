Il governo si prepara al cambio di colore per alcune regioni e province autonome

10 November 2020 – 12:18

(foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Sono giorni che il governo Conte bis sta discutendo di cambiare colore ad alcune regioni italiane, per spostarle dalla fascia di rischio di contagio di Covid-19 più bassa a quella medio-alta. Secondo i 21 parametri adottati dal ministero della Salute, coadiuvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), il territorio della nostra penisola dal 6 novembre ha adottato un regime differenziato di misure di contenimento della pandemia (ve lo abbiamo già spiegato dettagliatamente qui). La settimana scorsa, quindi, con l’entrata in vigore dell’ultimo dpcm del 3 novembre, Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta sono diventate zone rosse a rischio elevato, mentre Puglia e Sicilia sono state classificate come zone arancioni a rischio intermedio. Il resto delle regioni e delle province autonome, invece, erano tutte state classificate zone gialle, a rischio moderato.

Tuttavia, il rapido peggioramento della curva epidemiologica in questi ultimi giorni ha fatto sì che il governo rivedesse la sua classificazione. Secondo l’ordinanza che dovrebbe essere stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza lunedì sera, a partire da mercoledì 11 novembre per le successive due settimane le cinque regioni di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria passeranno da zona gialla a zona arancione, mentre la Provincia autonoma di Bolzano diventerà zona rossa. Nella giornata di martedì 10 novembre, inoltre, si dovrebbe decidere la sorte anche della regione Campania, sottoposta a un monitoraggio ad hoc da parte di tecnici del ministero della Salute per controllare il sistema di raccolta dei dati sulle infezioni e verificare eventualmente se ci sono stati errori. Risulta quasi certo che anche questa regione vedrà un cambio di colore, resta solo da decidere se sarà arancione o rosso.

Nessun provvedimento, tuttavia, è stato ancora reso pubblico ufficialmente, ma il contenuto dell’ordinanza ministeriale è stato annunciato dal presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio, informato dallo stesso Speranza. Nemmeno gli ultimi dati di monitoraggio del governo sulla settimana appena trascorsa sono stati resi noti – gli ultimi riguardano la settimana del 26 ottobre-1 novembre. In quest’ultimo report si legge essenzialmente che “tutte le regioni/province autonome sono classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio, o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane”.

The post Il governo si prepara al cambio di colore per alcune regioni e province autonome appeared first on Wired.

Fonte: Wired