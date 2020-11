Huawei vende il marchio Honor per 15 miliardi di dollari

10 November 2020 – 11:55

Il quartier generale di Huawei a Shenzhen (Xiaolu Chu/Getty Images)Huawei è sempre più vicina alla vendita di Honor. Secondo quanto riportato da Reuters, il colosso cinese avrebbe avviato la cessione del suo brand low cost a un consorzio composto dall’azienda Digital China e da altre società supportate dallo Stato e dal governo della città di Shenzhen. Complessivamente l’operazione potrebbe portare nelle tasche del secondo produttore mondiale di smartphone oltre 15 miliardi di dollari.

In base alle informazioni riportate dal magazine locale Diankeji, l’accordo di vendita sarebbe già stato firmato e nei prossimi giorni dovrebbe essere reso pubblico anche dalle aziende coinvolte, che al momento non confermano né smentiscono. Nei piani di Huawei c’è la volontà di cedere agli acquirenti tutti gli asset del marchio controllato, inclusa la parte di ricerca e sviluppo e la parte relativa al sistema di forniture.

Digital China, che già collabora con Huawei nel settore del cloud computing ed è tra i principali distributori proprio di Honor, potrebbe arrivare a possedere il 15% della nuova Honor Terminal Co Ltd, mentre le altre aziende avrebbero ognuna una quota tra il 10 e il 15%.

L’attuale assetto manageriale di Honor transiterà nella nuova compagnia, che potrebbe anche puntare a una quotazione entro i prossimi tre anni, come riporta ancora Reuters. Del resto, il brand Honor vale quasi il 26% dell’intero mercato di Huawei, che negli ultimi tre mesi ha consegnato 51,9 milioni di smartphone in tutto il mondo e nei primi sei mesi del 2020 ha messo a segno ricavi per oltre 64 miliardi di dollari, come riporta la compagnia.

Ma sulla decisione della vendita, che era già stata annunciata il mese scorso, pesano certamente anche le tensioni con gli Stati Uniti, sebbene il cambio al vertice con l’elezione del nuovo presidente Joe Biden potrebbe forse stemperare il clima di forte contrapposizione avviato in passato da Donald Trump.

Sul fronte cinese, invece, la diretta partecipazione del governo di Shenzhen nell’acquisizione attraverso il supporto alle altre aziende che compongono la joint venture insieme a Digital China, non fa che ribadire la ferma volontà dello stato di avere un peso nelle decisioni delle più importanti aziende tecnologiche del paese. Una conferma che arriva a pochi giorni dalla mossa con cui Pechino ha dato prova della sua volontà impedendo la doppia quotazione in Borsa del colosso del fintech Ant Group, atteso come il più grande debutto di tutti i tempi.

