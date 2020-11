Happiest Season è il primo film di Natale lgbt+

10 November 2020 – 12:15

https://www.youtube.com/watch?v=h58HkQV1gHY

I film di Natale, cinepanettoni compresi, seguono spesso gli stessi copioni zuccherosi e convenzionali. Ma, fortunatamente, negli ultimi anni qualcosa sta cambiando. Una dimostrazione è sicuramente Happiest Season, prodotto da Hulu, debutta negli Stati Uniti il 25 novembre. Protagoniste: Kristen Stewart e Mackenzie Davis; la particolarità sta nel fatto che interpretano una coppia innamorata. Per decenni le pellicole festive sono state in qualche modo una celebrazione della famiglia cosiddetta tradizionale, ma ora la regista Clea DuVal, lei stessa donna lesbica, ha voluto mettere in scena un punto di vista completamente diverso condendolo di atmosfere comiche e surreali.

Come si vede nel trailer qui sopra, infatti, Abby (Kristen Stewart) è così cotta della fidanzata Harper (Mackanzie Davis) che vuole chiederle di sposarla mentre sono in visita dalla famiglia di quest’ultima durante le vacanze di Natale. Quello che Abby non può sapere, però, è che Harper non si è mai dichiarata ai propri genitori piuttosto conservatori e per questo finge di essere accompagnata da una sua amica eterosessuale. Gli equivoci e i fraintendimenti si generano uno dietro l’altro, mentre Abby deve gestire le emozioni e trovare il modo di rispettare la difficoltà che Harper prova nel fare coming out con i genitori.

Da quest’anticipazione esce un ritratto tenero, sia buffo sia doloroso, di che cosa significa dover sfidare le convenzioni per trovare il proprio posto nel mondo e vivere apertamente l’amore. Nel cast di Happiest Season troviamo anche Dan Levy, reduce dal successo di Schitt’s Creek, che qui è l’esagerato amico gay di Abby di cui deve fingersi fidanzato, e Alison Brie (Community, Glow), nei panni della competitiva sorella di Harper. Insieme a loro, Aubrey Plaza (Legion) e Victor Gaber (Alias, Legends of Tomorrow). Rimaniamo in attesa di capire quando Happiest Season uscirà anche da noi.

