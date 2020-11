Governo e regioni non sfruttino la speranza del vaccino per coprire scelte ed errori

La politica dovrebbe agire come se il vaccino non dovesse arrivare mai. È ovviamente una provocazione per dire che l’annuncio del colosso farmaceutico Pfizer sull’efficacia del vaccino per Sar-Cov-2 sviluppato con la tedesca Biontech e la disponibilità dei primi 50 milioni di dosi entro l’anno, forse la prima buona notizia in questo ambito da mesi, non dovrebbe finire nella strumentalizzazione politica di cortissimo respiro. Non perché non abbiamo bisogno di una prospettiva confortante: ne abbiamo eccome dopo mesi di vita sospesa e probabilmente ascolteremo molte altre buone notizie nei prossimi mesi, visto lo sforzo da record dei laboratori di tutto il mondo nel corso dell’ultimo anno. Ma perché il percorso è molto più lungo e complicato di come in molti potrebbero avere la tentazione di raccontarlo e il governo, che già di vaccino aveva allegramente parlato in alcune comunicazioni precedenti, dovrebbe tenerlo fuori da qualsiasi decisione delle prossime settimane.

Agire per assicurarsene più dosi possibili in tempi rapidi, come pare ci si stia muovendo, e soprattutto predisporre un piano vaccinale adeguato, come chiede la Commissione europea e come alcuni paesi, fra cui la Germania, stanno già facendo, non dovrebbe infatti consentire all’esecutivo di cavalcare l’enorme aspettativa sui primi mesi del prossimo anno per mollare e disimpegnarsi. Ma soprattutto per seppellire le lacune centrali e locali, dalla creazione di posti letto in terapia intensiva, rimasti in gran parte d’Italia al palo, alle mancate assunzioni dei “tracer” (poche centinaia su 49mila che hanno risposto al bando della Protezione civile) fino ai dati poco affidabili comunicati dalle regioni per stabilire scenari e livelli di rischio locali. Quest’ultimo uno scandalo che imporrebbe il commissariamento immediato della sanità nelle regioni poco o nulla trasparenti.

Insomma quella che per ora è una (certo importante e vincolante) comunicazione aziendale a cui manca il via libera delle agenzie di controllo non dovrebbe essere strumentalizzata nell’immediato e usata come scudo politico per far digerire agli italiani misure ancora più dure e restrittive. Salvo poi, a gennaio, ritrovarsi magari con una tabella di marcia più lunga del previsto.

Quando arriverà il vaccino dovremo infatti accumulare un numero sufficiente di dosi per partire, e stoccarle in celle frigorifere molto potenti, senza interrompere un’imponente catena del freddo. Oltre a disporre di priorità chiare, cioè avere un piano vaccinale pronto (personale, luoghi di somministrazione, prenotazioni) con il coordinamento nazionale e locale, evitando i soliti dispetti fra regioni. Tutto questo mentre dovremo continuare a piegare la curva dell’epidemia, aprendo un altro fronte (quello vaccinale) alla guerra in corso (quella contro la circolazione dell’infezione). Con alcune questioni in sospeso sulla durata dell’immunità.

Se ulteriori misure serviranno, dunque, serviranno perché l’epidemia è sfuggita dal controllo e il sistema sanitario è in sofferenza, talvolta anche per responsabilità dell’elefantiaca burocrazia italiana e di un’estate buttata al vento, e non perché a gennaio avremo uno o più vaccini che tutto magicamente risolveranno. Certo, la partita inizierà a ribaltarsi, specie dal punto di vista psicologico dopo un anno da incubo. E questo, con la possibilità di abbattere il tasso di letalità della Covid-19, è un passo in avanti fondamentale. Ma i punti appesi, oltre a quelli già elencati, rimangono moltissimi: i tempi di approvazione dell’Ema e della Fda statunitense, l’effettiva capacità produttiva di Pfizer, la catena della distribuzione internazionale a meno 80 gradi centigradi per cui bisognerà allestire aerei ad hoc, la logistica internazionale e nazionale e poi, appunto, “l’ultimo miglio”.

Il governo dovrebbe sgombrare il campo e, specie nel caso di un lockdown nazionale o comunque di misure più stringenti, lasciare fuori il vaccino. O almeno parlare in trasparenza agli italiani indicando tempi e stime sensate, in modo concreto e senza illusioni natalizie.

