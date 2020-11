Dynabook Portégé X30W-J: potente e versatile

10 November 2020 – 15:17

Presentato il nuovo Portégé X30W-J, laptop del catalogo Dynabook con display touch da 13,3 pollici e processori Intel Core di undicesima generazione.

