Da dicembre Tenet di Christopher Nolan arriva in digitale

10 November 2020 – 17:36

Non è stato un anno facile per il cinema. Lo sa bene Tenet, il film che il suo creatore e regista Christopher Nolan ha voluto far uscire lo scorso agosto 2020 nonostante la pandemia colpisse ancora duramente molte parti del mondo. Anche se il risultato al botteghino – 350 milioni di dollari in tutto il mondo – è stato per alcuni al di sotto delle aspettative (lo stesso Nolan si è detto nel complesso soddisfatto), in molti hanno potuto godere in sala di un’esperienza complessa, labirintica e visivamente notevole, come spesso sono le pellicole del filmmaker. Coloro che hanno perso l’appuntamento al cinema, hanno ora l’opportunità di vedere Tenet in digitale dal 15 dicembre.

In vista delle vacanze natalizie, dunque, si potrà godere sulle varie piattaforme di noleggio e di on demand dell’avventura che vede protagonista John David Washington, innominato agente segreto alle prese con un’organizzazione criminale capitanata dal misterioso Andrei Sator (Kenneth Branagh), che riesce in qualche modo a manipolare il tempo invertendone il corso. Armato di una singola parola, “Tenet” appunto, e aiutato dall’amico Neil (Robert Pattinson) e dalla moglie di Sator, Kat (Elizabeth Debicki), il protagonista deve risolvere un rompicapo che sfida la normale concezione delle cose (e che lascia anche negli spettatori parecchi entusiasmanti dubbi).

L’uscita in digitale fra poche settimane, poi, prelude quella su supporti fisici all’inizio del prossimo anno. A partire dal 13 gennaio 2021, infatti, Tenet sarà disponibile anche in dvd, blu-ray, 4k Uhd e Steelbook 4k.

