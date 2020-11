Come fare conferenze stampa virtuali al Four Seasons Total Landscaping

10 November 2020 – 13:07

Fotogramma del video della conferenza stampa al Four Seasons Total Landscape ricreata da un gruppo di Furry digitali (immagine: CooperTom)Dopo l’annuncio della vittoria di Joe Biden su Donald Trump alle elezioni presidenziali, gli Stati Uniti sono stati attraversati da un’ampia gamma di festeggiamenti. Dai balli scatenati nelle piazze delle più grandi città all’ondata di meme che hanno invaso internet dopo che Joe Biden è stato eletto 46esimo presidente.

Nessuno però ha raggiunto vette così alte come un gruppo di furry che tramite VrChat ha pensato di ricreare la sfortunata conferenza stampa dei repubblicani nel parcheggio del Four Seasons Total Landscaping, un negozio di giardinaggio di Philadelphia.

Furry, tradotto in italiano con “peloso”, definisce quei personaggi di fantasia che vengono rappresentati come animali in forma antropomorfa. Grazie alla realtà virtuale i cosplayer del Furry Fandom, che normalmente si incontrano in appositi raduni nei loro costumi interpretando le loro fursone (furry+persone), hanno iniziato a utilizzare degli avatar 3D incontrandosi anche in ambienti digitali come VrChat.

https://www.youtube.com/watch?v=AS6s7W_ug1o

L’idea di ricreare la conferenza stampa davanti al Four Seasons “sbagliato” è venuta in menta allo youtuber CooperTom. Appassionato sia di realtà virtuale sia di Furry, lo youtuber ha pensato di ricreare la fallimentare conferenza stampa dello staff di Trump dandole un ulteriore tocco surreale con un pubblico di personaggi furry.

Per farlo è stato utilizzato VRChat, un simulatore di realtà virtuale multigiocatore di massa. Consente agli utenti di creare un avatar a loro scelta, di socializzare con le persone in mondi virtuali o, come in questo caso, di ricreare uno scenario realmente esistente.

cartelli ritoccati nella mappa di VRChat che ricrea il Four Seasons Total Landscape di Philadelphia (immagine: CooperTom)Dopo 5 ore di lavoro per ricreare lo scenario in cui si sono ritrovati Rudy Giuliani e lo staff del presidente uscente. CooperTom ha ricreato tutto nei minimi dettagli, dal podio ai cartelli che tapezzavano il muro alle spalle degli oratori, concentrandosi anche sulla canna dell’acqua oramai battezzata in internet con il nome di presidential hose wheel.

Dopo l’evento con il Furry Fandom, lo youtuber ha pensato però di ritoccare i cartelli con il nome di Trump poiché, come scrive in un tweet, non poteva sopportare la vista di quel nome.

https://twitter.com/thecoopertom/status/1325865393689423872

Ora la mappa è disponibile su VrChat con la descrizione “un ottimo posto per una conferenza stampa”.

A dare un’ulteriore nota di colore all’accaduto hanno pensato i titolari del negozio di giardinaggio reso famoso dall’accaduto. Nell’e-shop del Four Season Total Landscape è possibile acquistare gli adesivi con il logo del negozio accompagnati dalle scritte “Make America Rake Againg” e “Lawn & Order” che storpiano due slogan usati in questi anni da Trump.

