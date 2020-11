Apple ha annunciato MacBook Air, Mac Mini e MacBook Pro con i processori M1: ecco cosa possono fare

10 November 2020 – 19:48

La casa di Cupertino ha svelato i suoi primi e anticipati notebook Mac con processori M1 basati su architettura ARM, abbandonando per la prima volta in anni i chip Intel basati sul sistema X86. Il cambiamento è epocale per più ragioni, anche se per gli utenti non sarà da subito una rivoluzione.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech