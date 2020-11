5 serie da vedere in base alla zona (rossa, arancione, gialla) in cui vi trovate

10 November 2020 – 11:43

L’Italia della pandemia non è più contraddistinta dai colori della bandiera, e le sfumature cromatiche dell’autunno sono state sostituite dal giallo, l’arancione e il rosso delle zone più o meno colpite dalla nuova ondata di coronavirus. Per quelli, come chi scrive, relegati nelle regioni più contaminate, si prospettano lunghe giornate di isolamento: spostamenti limitati da e verso il lavoro o smart working, azzeramento della vita sociale, niente gite, pomeriggi al cinema e serate al pub, in disco e al ristorante, e al supermercato si va per fare lo spesone da accapparramento post-apocalittico. Tra una telefonata e l’altra in cui si cerca di portare supporto psicologico a chi non riesce a rinunciare alla vita mondana e a chi, semplicemente, ha sempre trascorso la propria vita outdoor, a coloro che cercano espedienti fantasiosi per eludere la reclusione, a noi della zona rossa cui non resta che rassettare casa, ammazzarci di videogiochi, videochiamate, take away e binge watching: per questi e per quelli che risiedono nelle zone più “libere”, ecco i consigli sulle serie da guardare.

1. Zona gialla: Survivors

Se risiedete nella zona gialla, non soffrite limitazioni tali da stravolgere radicalmente la vostra quotidianità e non siete, probabilmente, mortalmente spaventati. Male, l’estate all’aria aperta che molti si sono concessi ha chiaramente dimostrato che essere più cauti – e intimoriti – avrebbe potuto evitarci la clausura, per cui a voi consigliamo la visione di Survivors, miniserie britannica firmata da Terry Nation (Doctor Who) nel 2008 (reboot di quella del 1975) che, pensate un po’, mette in scena la quotidiana lotta per la sopravvivenza di una manciata di protagonisti dopo che un’influenza straordinariamente virulenta ha quasi sterminato l’umanità. Tutto quello che affronta The Walking Dead in termini di disamina sociale e antropologica di una civiltà privata di un ordinamento, di leggi e regole, la serie di Hodges e Nation lo fa meglio e in sole 12 puntate. Bastano e avanzano, e comunque avete tante altre cose da fare. Voi.

2. Zona Arancione/1: Gimme Gimme Gimme

Chi vive nella zona arancione non se la passa malissimo, ma mentre gli ottimisti si rallegrano di non essere finiti nella rossa, i pessimisti già volgono lo sguardo all’inverno foriero di raffreddori, influenze e virus facilmente scambiabili per covid, preoccupandosi prematuramente. Non è il caso di angosciarsi in anticipo, specialmente per i più accorti e ligi alle regole, che possono permettersi di stare più sereni circa l’eventualità di un contagio. Vi meritate una serie esilarante e ispiratrice come Gimme Gimme Gimme, sitcom comica e surreale che gira attorno alla convivenza di due londinesi: l’attore omosessuale Tom, perennemente disoccupato, e Linda, donna esuberante dal senso della moda osceno, costantemente frustrata dalla propria vita sentimentale. I due vivono una relazione buffa e disfunzionale, e vantano un passato tragicomico e grottesco: sono l’ideale per trasmettere il messaggio che ci si può divertire anche stando chiusi in casa.

3. Zona arancione/1: Wok of Love

Siate lungimiranti, proteggete la vostra libertà impegnandovi a mantenere la vostra regione dalla zona rossa. Restatevene a casa e approfittate dei vantaggi che gli ordini online e le consegne superveloci hanno donato ai reclusi, assieme a un comfort fino a pochi anni fa impensabile. Wok of Love è una commedia culinaria, una serie composta da una quarantina di episodi della durata di mezz’ora che, oltre a mettere di buon umore, decanta anche le meraviglie della cucina cinese, il take away per eccellenza.

I protagonisti sono un cuoco giovane e brillante caduto in disgrazia che finisce al servizio di un ex gangster proprietario di un ristorante; i due insieme decidono di sfidare lo strapotere e la concorrenza disonesta del prestigioso hotel di lusso dirimpettaio. Il personaggio del boss romantico, silenzioso e altruista Doo Chil-sung (Jang Hyuk), emulo di Bruce Lee che si aggira con gli occhiali scuri anche di notte, indossa sempre bretelle rosse e picchia gli avversari con un ventaglio, è una di quelle figure finzionali a cui ci si affeziona immediatamente. Morale: Wok of Love è la visione perfetta da pandemia per farci venire voglia di imparare a cucinare rendendo produttivo questo infausto periodo.

4. Zona rossa/1: Benny Hill Show

Se siete nella zona rossa e non fate parte dei furbetti che esagerano a portare fuori il cane formato roditore e vanno a fare la spesa per comprare la tavoletta di cioccolata con gli M&M’S senza la quale morirebbero di fame, allora ve ne state murati in casa alternando lavoro a solitudine. A quelli che vivono da soli e, fondamentalmente, saranno costretti a starsene pressoché isolati per un po’, come se partecipassero a un esperimento sulla vita in una grotta, il consiglio seriale migliore che possiamo darvi è: Benny Hill. Rispetto a un altro classico della comicità britannica in formato sketch come Mr. Bean – a volte più che tenero è malinconico – Hill, con i suoi siparietti scanzonati e un po’ scollacciati, fornisce proprio quel tipo di intrattenimento demenziale e innocuo ideale per tirarsi su.

5. Zona rossa/2: Lilyhammer



La Norvegia è uno dei paesi più belli del mondo, non solo per gli appassionati della montagna, delle foreste, della neve, dei paesaggi sconfinati e dell’aria fresca. A ogni modo, per un po’ dobbiamo sognarcela. Per consolarci, possiamo approfittare dei 24 episodi di Lilyhammer, serie ambientata nella bucolica cittadina norvegese dove il mafioso italoamericano Frank Tagliano viene trasferito tramite il programma per la protezione dei testimoni con l’improbabile nome di Giovanni “Johnny” Henriksen (e una ancora più improbabile discendenza nordica fittizia).

Frank non parla un’acca di bokmål e si sente un pesce fuor d’acqua in questa nuova realtà pittoresca e innevata, ma offre agli spettatori l’occasione per sognare il viaggio natalizio, che magari saremo ancora in tempo a fare.

