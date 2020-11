Up2Go è l’app che monitora l’impatto ambientale dei trasferimenti casa-ufficio

9 November 2020 – 11:41

Il team di Up2Go (foto: ufficio stampa)Andare in ufficio in bici, condividere l’auto con i colleghi, restare a casa a lavorare in smart working. Ed essere premiati per questi comportamenti green. È l’idea dell’app Up2Go, vincitrice del premio principale dell’edizione 2020 della Treviso Creativity Week.

La startup è pensata per monitorare l’impronta climatica dei trasferimenti casa-ufficio, proponendo soluzioni alternative: dal car pooling tra colleghi all’uso della bici, dalla micromobilità allo smart working. Per l’azienda, oltre al riconoscimento per l’impegno ambientale, ci possono essere vantaggi come la riduzione dei costi dei trasporti pubblici o dell’affitto dei parcheggi.

Tramite l’applicazione, i dipendenti possono organizzare un passaggio in auto per evitare di usare più mezzi privati, registrare gli spostamenti fatti a piedi o a pedali, segnalare le sessioni di lavoro da remoto. L’app calcola i chilometri percorsi e la CO2 risparmiata, attribuendo agli utenti dei crediti che permettono di riscattare premi sostenibili.

Sviluppata da un team al femminile di cinque startupper di Parma e Brescia, l’app ha vinto la Treviso Creativity Week 2020 competendo con una cinquantina di progetti. Naturalmente, dà indicazioni anche su come usare le alternative green durante la pandemia: il car pooling tra colleghi, per esempio, deve essere fatto solo in due e usando la mascherina, meglio se scegliendo sempre lo stesso compagno di viaggio.

Fonte: Wired