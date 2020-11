SPID Poste Italiane: truffa phishing in corso

9 November 2020 – 13:04

Il CERT dell’Agenzia per l’Italia Digitale e la società D3Lab hanno individuato una campagna di phishing indirizzata agli utenti con SPID di Poste.

The post SPID Poste Italiane: truffa phishing in corso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico