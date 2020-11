Netflix sta sperimentando un canale generalista in Francia

9 November 2020 – 12:18

Doveva essere la rivoluzione dello streaming: Netflix e altri servizi simili si sono imposti in questi anni con l’obiettivo di rivoluzionare la fruizione televisiva, rendendola completamente parcellizzata e on demand. Il che è in gran parte avvenuto, ma ciò non toglie che i segnali di resistenza della cara vecchia tv generalista, o per meglio dire della tv lineare (cioè quella costruita su un palinsesto, con orari e giorni precisi di messa in onda), siano ancora parecchi. Si tratta, in sostanza, di capire quale modello sia più forte, quello classico dei programmi selezionati da altri o quello innovativo dell’utente che sceglie direttamente che cosa vedere. In tale senso è significativa la novità introdotta in questi ultimi giorni da Netflix in Francia: una specie di canale tradizionale con il meglio dei suoi contenuti.

Direct, questo il nome, è partito lo scorso 5 novembre in via sperimentale e prevede appunto un palinsesto che mette in ordine il meglio delle serie e dei film del catalogo Netflix. Solo gli abbonati al servizio possono accedervi direttamente sulla piattaforma, che in sostanza non fa che organizzare e mettere in evidenza l’enorme varietà dei titoli disponibili. Come molte innovazioni di casa Netflix, si tratta di un esperimento destinato a continuare solo se incontrerà il favore del pubblico, anche se è particolarmente significativa la scelta di un paese come la Francia dove, per ammissione della stessa società di Los Gatos, “guardare la tv tradizionale rimane un’opzione estremamente popolare, soprattutto per chi vuole un’esperienza rilassata senza dover scegliere quale show preferire”.

Non è la prima volta che la piattaforma di streaming tenta di andare incontro agli abbonati, magari disorientati in mezzo a questa entropia televisiva: oltre ai vari strumenti di suggerimenti personalizzati, infatti, Netflix ha testato in passato in alcuni paesi l’opzione Shuffle Play, che proponeva alcune scelte casuali (ma sempre personalizzate sugli interessi dell’utente) per togliere dall’imbarazzo di esprimere la preferenza. Non è chiaro se l’esperimento francese sarà replicato altrove, però fa riflettere che lo streaming guardi ancora al palinsesto rigido e ordinato per non dare ai propri utenti un senso di smarrimento.

