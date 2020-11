Monitor Samsung 4K da 32 pollici a meno di 300 euro

9 November 2020 – 19:01

Oggi Amazon propone un affare da cogliere al volo: il Samsung U32R592, monitor da 32 pollici curvo 4K Ultra HD, a meno di 300 euro, minimo storico.

The post Monitor Samsung 4K da 32 pollici a meno di 300 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico