L’app per Apple Watch che combatte gli incubi

9 Novembre 2020 – 18:43

(foto: Sofie Delauw/Getty Images)Una nuova interessante applicazione per Apple Watch si staglia all’orizzonte, il suo nome è Nightware e si presenta con un compito ben preciso: combattere gli incubi generati soprattutto dallo stress post-traumatico, una patologia molto più diffusa di quanto si potrebbe immaginare.

Il nuovo software è stato da poco approvato dalla Food and Drug Administration (Fda), ossia dall’organo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, e si basa su un monitoraggio accurato del battito cardiaco e dei movimenti del corpo durante il sonno abbinato a un algoritmo sviluppato ad hoc per comprendere se si stanno avendo degli incubi, così da fermarli in modo repentino.

Come? Attraverso piccole vibrazioni, che rompono il processo senza destare l’utente, quasi come una gentile mano che muove in modo delicato la persona che sta evidentemente vivendo un sogno travagliato. Gli incubi sono una delle manifestazioni più comuni e pericolose legate allo stress post-traumatico, una sofferenza psicologica che insorge non solo a seguito di un evento o un periodo profondamente sconvolgente – come nel caso di soldati in guerra – ma anche come conseguenza di violenza fisica o, come nel caso del mobbing, mentale.

Naturalmente, Nightware (che non è ancora disponibile sull’App Store italiano) non va a sostituirsi né a strumenti terapeutici professionali né al medico stesso, ma è inteso come un possibile aiuto concreto. L’app è utilizzabile soltanto quando si è a letto pronti a dormire perché potrebbe confondersi con stati d’animo simili a quelli provati durante l’incubo, per esempio mentre si guarda un film oppure in eventi della quotidianità diurna.

Nato come orologio tech e companion dello smartphone, Apple Watch sta diventando sempre più gadget dedicato al benessere e alla cura della persona puntando in modo sempre più concreto alla rilevazione di importanti parametri di valenza medica. Ormai è noto quanto efficacemente lo smartwatch della mela morsicata possa monitorare l’attività cardiaca e infatti ci sono svariate testimonianze di persone letteralmente salvate dagli allarmi lanciati da Apple Watch.

Gli ultimi modelli presentati sono Apple Watch 6 che integra la misurazione del livello di ossigeno nel sangue e la versione più semplice e economica Watch Se.

