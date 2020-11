La Biblioteca Vaticana userà una rete di robot per proteggere i libri dagli hacker

9 Novembre 2020 – 20:28

L’istituzione della Santa Sede ha deciso di proteggersi da eventuali incursioni hacker utilizzando una tecnologia anti intrusione di nuova generazione: una rete di bot basata su intelligenza artificiale capace di intercettare in autonomia i prodromi di una minaccia informatica in arrivo e di elaborare una strategia per contenerla.

Fonte: Fanpage Tech