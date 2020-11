Bonus 500 euro: l’offerta TIM SUPER Voucher Fibra

9 Novembre 2020 – 13:48

Telecom propone l’offerta TIM SUPER Voucher Fibra che consente di richiedere e usufruire del Bonus 500 euro previsto dalla Fase 1 del Piano Voucher.

Fonte: Punto Informatico