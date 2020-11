Black Friday 2020, le migliori offerte online già disponibili

9 Novembre 2020 – 18:03

(Foto: Pixabay)Il Black Friday 2020 cade il 27 novembre, ma tutti i portali di e-commerce si sono già attivati per stuzzicare l’appetito con una serie di promozioni attive sin da subito. Gli sconti spaziano dagli smartphone alle tv passando per elettrodomestici, computer e indossabili. Ecco le offerte più interessanti.

Black Friday Mediaworld, le offerte già attive

Mediaworld ha allestito una pagina di promozioni sotto il nome Black November visti gli sconti che interessano tutto il mese in corso. Ecco le promozioni da tenere d’occhio in modo particolare:

Samsung Galaxy Z Flip a 999 euro con sconto di 530 euro per il pieghevole a conchiglia, la nostra recensione qui;

Xiaomi Note 9 Pro a 235 euro con 64 euro di sconto per il medio range completo nella variante con 6 gb di ram e 128 gb di memoria interna;

Fitbit Charge 4 a 99 euro a -50 euro per lo smartband sportiva con cardiofrequenzimetro e ampio schermo nelle colorazioni nero e prugna;

Zhiyun Smooth-x a 49 euro con 20 euro di sconto per lo stabilizzatore universale per smartphone per riprese fluide e comode;

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 a 15,99 euro con sconto di 14 euro per le cuffiette senza fili.

Black Friday Unieuro, le offerte già attive

Unieuro punta su una promozione valida fino a domani 10 novembre con consegna gratuita, anche tasso zero in 10 rate su una selezione di prodotti, tra quelli più interessanti:

iPhone 11 a 699 euro con uno sconto di 70 euro per il modello da 128 gb, qui la nostra recensione;

Samsung Galaxy A51 a 219 euro in sconto di 160 euro per lo smartphone con ampio schermo da 6,5 pollici;

Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249,90 euro in sconto di 50 euro per il medio range da 6,67 pollici con capace batteria da 5020 mAh;

Lg F4wv710p1 a 499 euro con sconto di 750 euro per la lavatrice smart classe a+++ con carico a 10,5 kg;

Samsung Galaxy Watch Active2 a 169,90 euro con 120 euro di sconto per lo smartwatch sportivo nella versione in alluminio con quadrante da 44 mm, ecco la nostra recensione.

Black Friday ePrice, le offerte già attive

ePrice ha inaugurato una pagina di promozioni attive sin da subito che si concentrano soprattutto nel segmento tv e monitor, ma che lasciano anche qualche sorpresa altrove:

Samsung QE65Q900tstxzt a 3899 euro con 1100 euro di sconto per il tv qled 8k ultra hd da 65 pollici;

Philips 55pus6754/12 a 529,99 euro con 90 euro di sconto per il modello da 55 pollici;

Aoc G2u a 214,99 euro con 35 euro di sconto per il monitor con ampia diagonale da 27 pollici;

Surface Pro 7 a 1299,99 euro con sconto di 99 euro per il modello da 12,3 pollici con processore Intel Core i5, 8 gb ram e ssd da 256 gb

AirPods Pro a 209,99 euro con 70 euro di sconto per le cuffiette senza fili di Apple.

Vi avevamo già anticipato degli sconti già attivi su Amazon per il Black Friday, mentre tra le altre iniziative merita menzione lo sconto di 150 euro di OnePlus per l’acquisto del top di gamma OnePlus 8 con il codice sconto Bf2020 ordinando dal sito ufficiale.

