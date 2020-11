Anche in Italia Just Eat assumerà i rider come dipendenti

9 November 2020 – 11:59

Foto: Just EatI rider di Just Eat in Italia potranno avere un contratto come dipendenti a partire dal 2021. È quanto ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera l’amministratore delegato di Just Eat Italia, Daniele Contini, che a seguito delle mobilitazioni di tutti i lavoratori del settore nei giorni scorsi ha scelto di seguire questa strada. Ancora non è chiaro quanti degli oltre 3mila rider della piattaforma nel Belpaese potranno accedere a questo inquadramento.

In sostanza, la app del food delivery, che a febbraio è stato acquistato dalla concorrente olandese Tekaway.com, con questa mossa estende anche ai suoi lavoratori italiani il cosiddetto modello Scoober, che già applica in Germania e Danimarca e che prevede l’assunzione come dipendenti dei fattorini che oggi sono pagati a cottimo.

Inoltre, per i futuri dipendenti sono previsti anche dei periodi di formazione prima dell’assunzione e, per ora solo nelle città di Roma e di Milano, anche la creazione di hub in cui i rider potranno ritirare bici, scooter elettrici e tutto l’equipaggiamento di cui hanno bisogno per il loro lavoro. Di fatto Just Eat sembra sconfessare l’inquadramento sottoscritto con Ugl attraverso l’associazione di cui fa parte, Assodelivery. Di fatto una mossa che rimescola le carte in uno scenario complesso e agitato.

La situazione delle proteste

Dopo che nelle scorse settimane molti lavoratori del settore sono scesi in piazza per manifestare la loro contrarietà al contratto siglato tra le app di Assodelivery, l’associazione italiana del settore food delivery, e il sindacato Ugl, in vigore dal 3 novembre e che prevede un rapporto di lavoro autonomo tra il rider e la piattaforma, aziende e sindacati si sono mossi per trovare soluzioni alternative e in grado di fornire maggiori tutele.

In attesa dell’incontro previsto al ministero del Lavoro l’11 novembre, le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno richiesto al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) l’estensione anche ai rider del contratto nazionale della logistica. In questo modo anche i lavoratori del food delivery potrebbero vedersi riconosciuti dei diritti come, per esempio, un orario di lavoro minimo garantito, la paga base, l’abolizione del cottimo, ferie e permessi o maggiori tutele in caso di malattia e infortunio.

Dal canto suo, sulla base di quanto stabilito nella carta di Bologna, la piattaforma Mymenu ha deciso nei giorni scorsi di adeguare i compensi dei fattorini a quelli dei tabellari minimi previsti ancora dal contratto nazionale della logistica, oltre a garantire maggiorazioni per il lavoro festivo o in caso di maltempo.

Ora anche la mossa di Just Eat sembra poter costituire un ulteriore modello possibile verso una maggiore stabilizzazione dei lavoratori del settore in direzione di maggiori garanzie e di un superamento del cottimo.

