Vendevano capi contraffatti su Instagram: fermati

8 Novembre 2020 – 13:48

Usavano appositi canali Instagram per selezionare le vittime, proporre loro l’acquisto di capi firmati e portando avanti truffe mirate.

