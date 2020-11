Nova: la rete Wifi è mesh e in sconto

8 November 2020 – 15:24

I dispositivi Nova in offerta su Amazon in queste ore consentono di sviluppare una rete Wifi mesh con un valido sconto del 20% sul kit complessivo.

The post Nova: la rete Wifi è mesh e in sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico