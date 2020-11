La vittoria di Biden ci liberi dalla noiosa retorica populista “élite vs popolo”

Sondaggista, anche io ho molto peccato: dopo il 2016, il tuo annus horribilis, quello in cui non hai previsto – o hai previsto male, fattelo dire – la vittoria dell’outsider Donald Trump sulla presentabile Hillary Clinton ti avevo voltato le spalle, avevo iniziato a pensare che non ci capissi poi troppo, mi ero lasciato intimorire e poi sedurre dalle sirene del populismo come destino inevitabile di un mondo che non avevi più gli strumenti per comprendere, era evidente. D’altronde, dopo Trump il messaggio era chiaro: l’era dei competenti – un termine-mondo egemonizzato dalla destra populista di ogni latitudine, dai cortigiani salviniani in Italia ai supporter del #Maga in America – era appena iniziata, e niente sarebbe stato più lo stesso.

Ne sono stato convinto per un po’, devo confessarti: negli ultimi anni ho imparato a non fare un plissé davanti a viceministri dell’Economia con la terza media che zittiscono professori insigni, governi gialloverdi, governi giallorossi, Rocchicasalini, complesse uscite dall’Unione europea gestite come una partita a briscola postprandiale, impeachment durati un pomeriggio, dubbi sull’allunaggio, balle carpiate, vaniloqui, ricchi premi, cotillons. Sky was the limit, insomma. Poi è successo qualcosa: da queste parti un grande nemico dei “professoroni” ha involontariamente ceduto il suo ruolo istituzionale inciampando da solo e cadendo di faccia durante una festa in spiaggia; qualcuno oltre le bianche scogliere di Dover si è fatto qualche domanda e dato qualche risposta; una pandemia mondiale ha riportato al centro della scena voi esperti, col vostro detestabile savoir faire, i vostri studi, i vostri numeretti e quella vostra colpa primigenia: non capire il popolo, che alla freddezza delle cifre giuste preferisce da sempre il caldo abbraccio di quelle immaginate dalla propaganda. Per arrivare a oggi, in cui Joe Biden ha vinto le presidenziali americane.

In questi tempi di emergenza globale, c’è ancora spazio per la propaganda, le menzogne totali, i pagliacci sulla biciclettina che sorridono al pubblico che vuol divertirsi? La domanda è retorica, caro sondaggista, perché col passare del tempo ho sperimentato un’agnizione: forse non era mica poi così vero che il sovranismo, il populismo, il trumpismo e tutti quegli ismi sarebbero stati con noi per sempre, immutabile e inevitabile croce da portare per levare i peccati delle élite (un altro termine fortunatissimo) dal mondo. E sai perché? Perché puoi apporci tutti i suffissi che vuoi, ma questi qua – le nemesi delle élite, intendo – sono identici a quelli di prima proprio dove vorrebbero essere radicalmente diversi, cioè nei risultati. Sono grosso modo gli stessi, non fosse per il rilevante dettaglio che non sanno fare niente che non sia evocare ed esorcizzare ritualmente i predecessori, e poi daccapo, costruendo ragnatele di nemici su scala industriale per nascondere la più banale e sconcertante delle verità: sono scarsi, non ce la fanno, la politica non è per loro. I clown fanno un buon numero se va bene, ma il circo lo deve mandare avanti qualcun altro. Ce l’hanno mostrato senza appello Matteo Salvini (prima di cadere di faccia), il poco compianto Donald Trump, Jair Bolsonaro in Brasile, per certi versi anche Boris Johnson, ma noi eravamo troppo impegnati a magnificarne la novità – la loro unica, meritevolissima qualità – per accorgercene.

Il problema è che l’escatologia populista ha preso piede anche nei discorsi di chi in teoria populista non è. Sbagliare da professionisti – per dirla con Paolo Conte – non è più una cosa accettabile, perché il mondo è tornato bambino, e ogni discorso politico si ferma in partenza alla più pigra delle obiezioni: uno vale uno, questo lo dice lei, la sinistra non conosce le periferie, è saltato il patto tra élite e popolo (da nato e cresciuto nel popolo e forse diventato élite, non potete immaginare con quale inquietudine viva il mistero insondabile di questo vincolo pattizio). Gli amici del popolo autocertificati sono spesso ricchi o ricchissimi, e vagamente o più che vagamente nemici dei poveri nei fatti, ma lo scisma sembrava completo: la vecchia politica è un magma indistinto di privilegi e indifferenza, quella nuova fa simpatia non solo perché è nuova – encomiabile qualità, si intende – ma anche perché non le importa più di fare finta di unire chi le sta intorno, non trattiene più mezzo bisogno corporale, semplifica fino al vuoto pneumatico e soprattutto: urla sguaiatamente. E più strepita a casaccio, più chi è al riparo dal chiasso che combina dirà che finalmente qualcuno dice le cose come stanno, saltando silenziosamente sul suo proverbiale carro, facendo voto di guerra a ogni élite passata e futura, nei secoli dei secoli.

Poi appunto, si diceva, accadono cose come questa: è il 2020, il 3 novembre si va a votare negli Stati Uniti, c’è una pandemia che ha già fatto 230mila vittime, il presidente evidentemente incompetente (sia detto come lode, appunto) che l’ha sminuita dal primo giorno potrebbe essere rieletto. Al primo computo parziale dei voti questo presidente gode di buonissima salute, Salvini canta vittoria, i competenti finiscono sulla graticola ed ecco che tu torni nei pensieri di tutti, sondaggista, zimbello del canone della competenza: visto? Trump sta benone, ancora una volta non hanno capito la vera America, e voi ancora li ascoltate, hanno pensato quasi tutti (in qualche modo anche io, a un certo punto, che pure ). Pochi sapevano che tu avevi fatto il più rivoluzionario dei gesti: avevi studiato, ti eri preparato, insomma sapevi. E sapevi anche e soprattutto che anche se Joe Biden, l’attempato sfidante vecchia politica di Trump, era ampiamente favorito, la corsa per la Casa Bianca rischiava di diventare una questione di piccoli scarti percentuali e conta dei voti inviati per corrispondenza in alcuni stati chiave, a partire dalla Pennsylvania.

Incredibile a dirsi: è andata proprio come dicevi tu, il Grande Colpevole di quattro anni fa, il freddo ragioniere della politica che non capisce le passioni di un popolo che tutti sembrano conoscere più di te, a parole. Col passare delle ore e poi dei giorni Sleepy Joe – un presidente degli Stati Uniti che passa le sue giornate a inventare nomignoli insultati serve a qualcuno? – ha vinto ampiamente il voto popolare, conquistando stati americani di grana operaia che erano stati in precedenza vinti da Trump e gli avevano garantito la spilletta di amico del popolo, come Michigan, Wisconsin, la stessa Pennsylvania, e si è portato a casa una maggioranza di delegati più ampia di quella che fu del presidente uscente.

Ecco, sondaggista: magari il mite Biden, coi suoi occhiali da aviatore e la sua parlantina troppo soft, non cambierà di un millimetro l’inesorabile e glorioso incedere del populismo urlato, complottista, sovranista e fieramente incompetente, e tra quattro anni inizieremo daccapo con qualcosa di ulteriormente improponibile, permettendo finalmente al passeggero a caso di pilotare l’aereo, come nella celebre vignetta del New Yorker. Ma per oggi mi concedo il lusso di tirare un sospiro di sollievo, e azzardo persino che da domani – e per poco, si capisce – qualcuno avrà l’ardire di affermare che per fare da guida bisogna sapere dove andare, che studiare, fare gavetta, mirare ai compromessi, dire la verità anche quand’è amarognola e tacere – o almeno abbassare la cazzo di voce – ogni tanto non è da privilegiati colpevoli di ogni male del mondo, ma semplicemente da persone serie. E se anche succedesse per soli dieci minuti, credimi, dieci minuti privi del più pigro, noioso e cretino dei luoghi comuni politici – il-popolo-contro-le-élite – sembrerebbero un’infinità.

