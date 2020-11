Guardia di Finanza, fermati migliaia di siti

8 Novembre 2020 – 13:48

La Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro migliaia di siti relativi a 300 pezzotti per fruire illegalmente di contenuti tv protetti.

The post Guardia di Finanza, fermati migliaia di siti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico