Kim Dotcom rischia l’estradizione negli USA

7 November 2020 – 10:30

Il fondatore di Mega rischia nuovamente l’estradizione negli Stati Uniti in conseguenza alla decisione della Corte Suprema neozelandese.

