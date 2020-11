Joe Biden sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti

7 November 2020 – 17:35

Poco dopo le 17.30 ora italiana di sabato 7 novembre sono arrivati i risultati decisivi del voto in Pennsylvania, uno degli stati più importanti (se non il più importante) della contesa elettorale che dal 3 novembre ha catalizzato l’attenzione del mondo: quella per i prossimi quattro anni della Casa Bianca. Le presidenziali americane si sono rivelate difficili, piene di colpi di scena, decise sul filo di lana e piagate da polemiche e scontri alimentati da uno dei contendenti, ma ora hanno un vincitore: è Joseph Robinette Biden Jr., meglio noto semplicemente come Joe Biden, nato a Scranton, in Pennsylvania, il 20 novembre 1942. Decisivo per il matematico approdo ai 270 voti nel Collegio elettorale del candidato democratico è proprio il risultato – ancora formalmente parziale, ma destinato a rimanere tale – ottenuto nel suo stato d’origine, che gli permetterà di diventare il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Annunciando la sua vittoria, il network Cnn ha detto che “un lungo incubo nazionale è finito”.

In precedenza, Biden era riuscito anche a passare in vantaggio di un pugno di voti in Georgia, lo stato di Atlanta, che era repubblicano da 28 anni consecutivi (anche se il segretario dello stato del sud ha già annunciato che ci sarà un riconteggio). Nel primo pomeriggio italiano del 6 novembre anche i 20 delegati della Pennsylvania erano stati assegnati a Biden dalle prime proiezioni a darlo vincente, quelle dell’influente centro statistico Decision Desk HQ (che tenevano conto del fatto che i voti rimanenti nel conteggio sarebbero arrivati da zone di netta prevalenza di elettori democratici) e poi, il giorno seguente, dai risultati scrutinati nello swing State della East Coast. Intanto l’ex vicepresidente ha consolidato il suo vantaggio anche in Arizona e Nevada, in attesa della comunicazione dei dati definitivi dei due stati della Sun Belt: può verosimilmente arrivare a 306 delegati e fino a 7 milioni di preferenze di vantaggio nel voto popolare, il secondo più ampio distacco delle presidenziali degli ultimi vent’anni.

Dopo una nottata dell’Election Day del 3 novembre incerta e poi burrascosa – Wired ha tenuto un liveblog fino alla mattina italiana, dando conto dei mutamenti di scenario – Biden e i democratici erano rimasti appesi ai risultati in una manciata di stati: Michigan e Wisconsin a nord, e poi Arizona, Nevada, Georgia e Pennsylvania, teatri di loro graduali recuperi dovuti al conteggio del voto via posta (quest’anno politicizzato dalla guerra dichiarata ai mail-in ballots da Trump, e dunque prevalentemente democratico), che hanno permesso al team Biden di raggiungere quota 273 grandi elettori.

Dire che il presidente uscente non l’ha presa bene sarebbe un eufemismo: dopo essersi intestato una vittoria inesistente (perché basata su dati parziali) nella serata americana del 3 novembre e aver fatto sapere che avrebbe chiesto di “fermare i conteggi” negli stati in bilico, Donald Trump è tornato a chiamare a raccolta l’attenzione del mondo nel pomeriggio del 6, quando dal podio della Casa Bianca ha messo insieme uno dei più veementi attacchi alla democrazia americana che si siano mai uditi, condito come è stato da falsità e teorie del complotto senza alcun fondamento (nel tornare in studio, su Cnn il conduttore Jake Tapper ha chiosato con sguardo contrito “che serata triste per l’America”). In essenza, Trump sostiene che i voti arrivati per posta sarebbero illegali, o il prodotto di un qualche non spiegato intrigo tra democratici e potentati per farlo fuori (il che ovviamente non tiene conto degli organismi e gli standard di sicurezza del voto americano, garantiti da un nutrito gruppo di enti che impedirebbero la comparsa dei centinaia di voti a comando immaginata dal presidente). Ancora pochi minuti prima dell’annuncio della vittoria di Biden, Trump twittava quel che segue.

Di norma il presidente uscente, preso coscienza della matematica sconfitta, prepara il cosiddetto concession speech, uno dei momenti più alti della politica americana, in cui il perdente si congratula col vincente e in questo modo riunisce idealmente il paese dopo le divisioni elettorali: nemmeno a dirlo, Trump non ha la minima intenzione di fare niente di tutto ciò. Secondo Cnn, anzi, il suo entourage starebbe provando a convincerlo di accettare la sconfitta, interrogandosi su chi potrebbe provare a farlo desistere (i più indicati sembrano essere il genero Jared Kushner e la figlia Ivanka Trump). Interrogato sui report secondo cui Trump non sarebbe intenzionato a concedere la vittoria allo sfidante, un portavoce della campagna di Joe Biden ha detto: “Il governo degli Stati Uniti è perfettamente in grado di scortare gli intrusi al di fuori della Casa Bianca”.

Cosa succede adesso: cerchiate il 14 dicembre

Stando alla legge federale americana, ogni stato ha tempo fino all’8 dicembre per risolvere ogni “controversia o contestazione” riguardante la scelta dei suoi delegati al Collegio elettorale. Quindi può certificare il voto e assegnare i suoi grandi elettori. Questi ultimi come da consuetudine il secondo mercoledì di dicembre – che quest’anno cade appunto il 14 dicembre – voteranno a tutti gli effetti il nuovo presidente e il nuovo vicepresidente (senza riunirsi come gruppo a sé stante, dato che la Costituzione americana lo proibisce).

I grandi elettori devono votare i candidati sotto il cui nome sono stati eletti: diversamente – è successo anche nel 2016: 5 persone elette con Hillary Clinton hanno votato altrove – si parla del fenomeno dei cosiddetti faithless electors, ossia elettori infedeli, che di fatto non rispettano il mandato popolare. Trentadue stati e il District of Columbia hanno leggi che legano gli elettori ai candidati di riferimento, peraltro sostenute da una sentenza della Corte Suprema della scorsa estate.

I grandi elettori devono consegnare i voti al vicepresidente in carica – che è anche presidente del Senato – entro il 23 dicembre. Poi il nuovo Congresso – che si insedierà il 3 gennaio 2021 – dovrà riunirsi in sessione plenaria per aprire formalmente i voti degli elettori del Collegio, contarli e dichiarare ufficialmente il vincitore: da questo momento in poi sui giornali americani Joe Biden diventerà il president-elect, cioè il presidente eletto. Qualsiasi coppia formata da un senatore e un deputato può obiettare sulla regolarità dei voti espressi dal Collegio, ma per sostenere l’obiezione ogni camera deve votare a maggioranza.

Alla fine di tutto, il vicepresidente Mike Pence annuncerà il nuovo ticket alla guida degli Stati Uniti d’America, che giurerà durante una cerimonia – detta di inaugurazione – mercoledì 20 gennaio 2021, sul lato occidentale del Campidoglio. Tutti invitati.

