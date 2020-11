Il controller che trasforma l’iPhone in una Nintendo Switch

7 Novembre 2020 – 18:23

Con il lancio della piattaforma Arcade, Apple ha offerto una nuova prospettiva a chi utilizza i suoi dispositivi per giocare e i dispositivi realizzati ad hoc da altre aziende hanno consentito ai giocatori di divertirsi con il proprio smartphone. Un’esperienza simile è quanto promette Backbone One, controller plug and play che si aggancia al telefono made in Cupertino (è compatibile dall’iPhone 6S fino agli ultimi arrivati con iOS 13 e successivi) e lo trasforma in una sorta di Nintendo Switch.

Caratterizzato dai tipici bordi arrotondati che facilitano l’impugnatura e i movimenti delle dita, con croce direzionale, levette e tasti laterali, il controller si collega tramite connettore Lightning e conta su un pulsante per la registrazione del gameplay.

Con l’app dedicata si accede ai giochi, potendo scegliere tra quelli disponibili, inclusi i titoli di Apple Arcade, e si può interagire con gli amici, dotati a loro volta di iPhone e Backbone One (come dimostrato nell’insolita clip qui sopra). Dotato anche di un jack da 3,5 mm per giocare con le cuffie, il controller è in vendita qui al costo di 99 dollari.

