C’è ansia nel lockdown, lo dice l’IA del MIT

7 November 2020 – 12:00

Una ricerca condotta su Reddit ha confermato come durante i mesi della pandemia siano cresciute ansie, preoccupazioni e addirittura tendenze suicide.

