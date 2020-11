5 novità a fumetti uscite questa settimana

7 Novembre 2020 – 9:03

Graphic novel d’autore, satira politica, manga e fumetti d’avventura ed esplorazione. Ecco le 5 novità più interessanti uscite nelle librerie, fumetterie, edicole e negli store online questa settimana, dopo le ricche anticipazioni di Lucca Changes 2020.

1. Aldobrando, di Gipi, Luigi Critone

Il nuovo lavoro di Gipi, che qui abbandona le matite per dedicarsi esclusivamente al lavoro di sceneggiatore, cedendo il posto al bravo Luigi Critone.

Aldobrando è un ragazzo leale e onesto in un medioevo fantastico ma brutale, dove vige la legge del più forte. Esortato dal proprio maestro a partire alla ricerca del proprio destino, il giovane dovrà farsi strada tra banditi e briganti, guerrieri e principesse, sino alla corte del Re delle Due Fontane. Proprio il suo senso dell’onore gli permetterà di arrivare a destinazione senza perdere sé stesso, in una classica storia di formazione e avventura.

Un’opera che ha già riscosso successo in Francia, finalmente uscita anche in Italia il 5 novembre (Coconino Press, 208 pp, 24 euro).

2. Weathering with you 1, di Makoto Shinkai, Wataru Kubota

Arriva l’adattamento a fumetti dell’ultimo film animato di Makoto Shinkai, già autore dell’anime di grande successo internazionale Your Name.

Il manga presenta una nuova, struggente storia d’amore: quella tra Hodaka, liceale nato e cresciuto su un’isola che decide di fuggire di casa e trasferirsi a Tokyo, e Hina, giovane ragazza che vive con il fratello minore e ha il potere di controllare le condizioni meteorologiche. Nella grande metropoli giapponese, Hodaka scopre quanto sia duro vivere da soli e senza risorse, sinché non trova lavoro come redattore per un piccolo magazine dedicato ai temi dell’occulto.

Intanto, il cielo di Tokyo si fa ogni giorno più grigio, sotto una pioggia incessante che sembra destinata a non avere mai fine (Star Comics, 196 pp, 6,50 euro).

3. Nuove mappe del paradiso, di Makkox

Una autobiografia ucronica, come si legge in copertina, che racconta come Marco Dambrosio sia diventato il celebre fumettista Makkox. Un libro in prosa decorato – ovviamente – dalle numerose pagine a fumetti inedite oltre che dalle più celebri e significative vignette che hanno accompagnato l’Italia degli ultimi anni, tra comici che diventano politici, politici che fanno i comici, e confini tra satira e realtà che diventano sempre più labili.

La storia di una vita eclettica tra lezioni di piano, escavatori e piscine, con un’unica costante: la passione inesauribile per il disegno. Così Makkox racconta la propria esperienza sino al suo approdo alla comunicazione, alla pubblicità, alla televisione (edizioni People, 240 pp, 19,50 euro).

4. Spy x Family 1, di Tatsuya Endo

Nome in codice: Twilight è una spia dalle qualità che farebbero invidia a James Bond e a Diabolik. Niente è impossibile per il misterioso agente segreto: fermare un missile nucleare un attimo prima del decollo o cambiare il proprio aspetto in un secondo sono per lui giochetti da ragazzi.

La sua prossima missione, però, potrebbe metterlo in seria difficoltà. Trovare moglie (e prole) in meno di una settimana. La situazione si complica ulteriormente quando scopre che la famiglia temporanea, scelta solo per aiutarlo a simulare una nuova vita e avvicinarsi al suo bersaglio, è composta da un’abile assassina e da una bambina telepate.

Il manga vincitore del Tsutaya Comics Award 2020, con tre milioni di copie vendute in Giappone e 4 volumi all’attivo, arriva in Italia per le edizioni Panini Comics – Planet Manga (216 pp, 4,90 euro).

5. Le isole ai confini del mondo, di Emmanuel Lepage

I territori del Sud sono brandelli dell’impero francese, isole remote perse nell’oceano australe e antartico, distanti da qualsiasi civiltà. Lande desolate, battute dal vento, inospitali, abitate soltanto da scienziati, soldati, appaltatori per le poche infrastrutture lì necessarie.

Nel 2010 Emmanuel Lepage si imbarca per diverse settimane su una nave diretta verso queste terre. Tornerà con gli appunti e gli schizzi per questa graphic novel di avventura maestosa, dove l’essere umano rimpicciolisce dinanzi alla forza del mare e alla maestosità della natura selvaggia.

Un reportage di divulgazione adatto anche ai giovani studenti che ha vinto molti premi nel corso degli anni, inclusa la menzione speciale per il fumetto al premio Corderie Royale-Hermione 2012 e il premio per Miglior graphic novel studenti scuole superiori della regione Midi-Pyrénées 2012 (Tunué, 160 pp, 27 euro).

