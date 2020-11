Tesla ha lanciato una bottiglia di tequila, costa 250 dollari ma è già sold out

6 Novembre 2020 – 20:28

Dopo i lanciafiamme messi in commercio nel 2018 e andati esauriti in poco tempo, nel 2020 è il turno della tequila. Il distillato in edizione limitata rimasto in vendita in questi giorni per poche ore è pensato come un prodotto di lusso, esattamente come i veicoli di fascia alta del marchio statunitense.

