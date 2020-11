L’animazione della Nasa che ci svela come si sciolgono i ghiacciai

6 November 2020 – 11:06

Sono tutt’altro che statici e lenti e, quando si sciolgono, il fenomeno può essere anche molto impetuoso. I ghiacciai sono protagonisti di questa animazione, appena diffusa dagli studiosi della Nasa, che ci descrive per filo e per segno la dinamica del processo di fusione.

Tutto inizia dal contatto con l’aria calda dell’estate, che determina lo scioglimento dello strato superficiale del ghiacciaio. L’acqua liberata da questo primo step cola fino a scavare dei fori all’interno del ghiaccio sottostante e si fa strada fino al fondo, dove inizia a scorrere tra il ghiaccio e il letto del ghiacciaio, fino a gettarsi nell’oceano o nel mare circostante. Il getto d’acqua del disgelo, non contenendo sale, è più leggera dell’acqua marina circostante, così da risalire verso la superficie generando un rimescolamento dell’acqua calda dell’oceano. Quest’ultima viene temporaneamente spinta verso l’alto, e in questo modo si sfrega sul fondo del ghiacciaio e genera lo scioglimento ulteriore di ghiaccio: ecco come si formano, molto spesso, gli iceberg. Guardare per credere.

(Credit video: Nasa’s Jet Propulsion Laboratory/Esprit Smith (JPL): Lead Producer/Josh Willis (JPL): Lead Scientist and Narrator)

The post L’animazione della Nasa che ci svela come si sciolgono i ghiacciai appeared first on Wired.

Fonte: Wired