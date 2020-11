Il collaudo delle infrastrutture? Smart e in remoto

6 Novembre 2020 – 17:28

Saranno virtuali gli strumenti decisivi per accelerare il roll-out della rete di fibra ottica nelle aree bianche: quelle zone remote del Paese in cui gli altri operatori hanno ritenuto non conveniente investire. Grazie agli Smart Glasses, e grazie a Open Fiber, viene semplificato un processo lungo e dispendioso che può aiutare circa 7.000 Comuni ad accelerare il proprio appuntamento con la rete… ad alta velocità.

Fonte: Fanpage Tech