Facciamo chiarezza sul ruolo di Lashana Lynch nella saga di James Bond

6 November 2020 – 17:37

C’è grandissima attesa per No Time To Die, il 25esimo film della saga cinematografica di James Bond e l’ultimo in cui comparirà Daniel Craig nei panni del mitico agente segreto britannico. Il coronavirus ha costretto Mgm a spostare l’uscita numerose volte e, al momento, è in calendario per la primavera del 2021. Ci sono ulteriori motivi per attendere con trepidazione la pellicola, in particolare la protagonista femminile, ovvero la spia Nomi interpretata da Lashana Lynch, attrice britannica di origini giamaicane già vista in Captain Marvel nei panni della pilota di fighter Maria Rambuteau.

Già nell’aprile 2019, con le prime anticipazioni sul film, era emersa l’indiscrezione che Lynch potesse interpretare il nuovo 007, raccogliendo l’eredità del Bond di Craig. Alle voci sono seguite polemiche violentissime, soprattutto sui social. Ma solo in questi giorni, grazie a un’intervista con Harper’s Bazaar Uk, l’attrice ha confermato che sarà effettivamente lei a sfoggiare il noto nome in codice: “Sono un’attrice black; se un’altra attrice black fosse stata scelta per il ruolo, ci sarebbe stato lo stesso dibattito, avrebbe ricevuto gli stessi attacchi, gli stessi abusi”, ha confidato in aggiunta al fatto che, per proteggersi dai messaggi di odio scatenati dalle prime voci, si era scollegata dai social: “Devo solo ricordarmi che questo dibattito è in corso e che io sono parte di qualcosa che sarà molto, molto rivoluzionario”.

C’è da fare una precisazione: a quello che sappiamo oggi Lynch interpreterà una spia che, andato in pensione Bond, eredita il suo codice 007, ma difficilmente sarà lei a incarnare la protagonista della saga d’ora in poi, soprattutto anche rispetto alle resistenze espresse dalla produttrice Barbara Broccoli, per la quale 007 potrebbe cambiare colore della pelle ma non genere. Al di là di chi raccoglierà questa eredità, è comunque preoccupante la quantità di odio online scatenata anche alla sola ipotesi non confermata che un personaggio iconico potesse essere interpretato da una donna di colore. Staremo a vedere come No Time To Die gestirà questo passaggio di consegne e chi interpreterà in futuro James Bond; nel frattempo i fan più estremi potrebbero imparare che il razzismo non basta.

