Crowdfunding per il monopattino italiano 4.0, con tre ruote e intelligenza artificiale

6 November 2020 – 11:00

Il monopattino Lynx (foto: To.Tem)Tre ruote, intelligenza artificiale e design italiano. Sono questi i punti di forza di Lynx, il monopattino 4.0 (così viene definito sul sito) di cui viene lanciato il crowdfunding su Indiegogo mercoledì 11 novembre. Prodotto dalla startup To.Tem, che sta per Torino technologies and electric mobility, si propone come il punto d’incontro di facilità d’uso, tecnologia e stile made in Italy.

Ma che cosa rende particolare questo monopattino elettrico, che viene lanciato proprio nei giorni in cui è distribuito, tra le polemiche, il bonus mobilità? Partiamo dal design, che si è già guadagnato il premio Muse international design award nella categoria Transportation design. Lynx ha tre larghe ruote, due posteriori e una anteriore, per garantire stabilità; poi, una pedana decisamente più ampia del normale e un sistema di maniglie che permette di trasportarlo come un trolley o una valigia.

Dal punto di vista della sicurezza, è utile il sistema di collision alert che, attraverso una telecamera posteriore, avvisa in caso di pericolo in arrivo alle spalle di chi guida. Inoltre, sono presenti freno a disco, frecce posteriori, specchietto retrovisore elettronico, app per lo smartphone, porta cellulare integrato, batteria estraibile.

Proposto in due modelli (uno con autonomia di 20 chilometri, l’altro di 40), è inoltre fatto con materiali riciclabili, in modo da rappresentare il più possibile una micromobilità sostenibile.

The post Crowdfunding per il monopattino italiano 4.0, con tre ruote e intelligenza artificiale appeared first on Wired.

Fonte: Wired