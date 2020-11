Bonus bici, il ritorno: come ottenere i nuovi rimborsi dal 9 novembre

6 November 2020 – 11:02

Biciclette (Foto: Pixabay)Bonus bici di nuovo ai blocchi di partenza. Questa volta per chi è rimasto a bocca asciutta durante il click day del 3 novembre e non ha quindi potuto ottenere il rimborso dell’acquisto effettuato tra il 4 maggio e il 2 novembre pur avendone i requisiti. Come specificato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa “a partire dal 9 novembre e fino al 9 dicembre, chi non è riuscito a ottenere il ‘ristoro’ attraverso la piattaforma www.buonomobilita.it, potrà registrarsi al portale e caricare i propri dati”.

Niente più click day insomma, visti i malfunzionamenti che hanno costretto centinaia di migliaia di cittadini in “coda” per accedere ai servizi del portale per l’erogazione dei buoni tre giorni fa. In quell’occasione, dopo 24 ore sono andati esauriti i 215 milioni di euro del fondo destinati alla misura con un ritmo di 4.500 click al minuto sulla piattaforma. Al momento sono stati erogati 99 milioni di euro per i rimborsi e 116 milioni per i voucher relativi ai nuovi acquisti, per un totale di oltre 590mila domande.

Il ministro Costa aveva fin da subito fatto sapere che ci sarebbero state nuove coperture per rifinanziare la misura, e probabilmente i nuovi fondi verranno stanziati nella legge di Bilancio 2021 e quindi saranno disponibili dal nuovo anno. A partire dal 9 novembre, chi è rimasto escluso avrà quindi un mese per poter registrarsi comodamente e caricare i dati richiesti, inclusa la copia della fattura o scontrino parlante dell’acquisto effettuato.

A partire da gennaio, poi, chi non ha ancora acquistato una bicicletta o altri mezzi di micromobilità elettrici e non è riuscito a ottenere un voucher durante il click day potrà “usufruire dei vecchi benefici rottamando un veicolo più inquinante”, ha fatto sapere ancora il ministro Costa.

Ricordiamo che il bonus previsto dal decreto Rilancio prevede un incentivo pari al 60%, e fino a 500 euro, della somma di acquisto di una bicicletta, anche con pedalata assistita, o di un monopattino e altri mezzi di micromobilità. Nel caso della richiesta di rimborso per un acquisto eseguito tra il 4 maggio e il 2 novembre, il rimborso del 60% della spesa sarà accreditato sul conto corrente del richiedente, mentre nel caso di un nuovo acquisto l’incentivo generato darà origine a un 60% di sconto immediato negli esercizi convenzionati, sempre fino a un massimo di 500 euro.

Secondo le tempistiche del ministero, chi è riuscito a ottenere il bonus nella prima tornata vedrà rimborsato il 60% della spesa direttamente sul conto corrente nei prossimi dieci giorni lavorativi circa, mentre chi ha generato un voucher per l’acquisto dovrà spenderlo, anche via web, entro 30 giorni.

