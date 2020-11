YouTube lascia online un video in cui si dice che Trump ha vinto le elezioni

5 November 2020 – 13:24

(Photo by Joe Raedle/Getty Images)Per YouTube il video nel quale si afferma che Donald Trump ha già vinto le elezioni, nonostante il conteggio dei voti sia ancora in corso, non viola le sue politiche di disinformazione elettorale. Perciò non va rimosso. Una scelta in netto contrasto con la linea dura adottata da Twitter e Facebook che sulle loro piattaforme stanno segnalando e intercettando fake news e annunci prematuri di vittoria.



Il video protagonista della vicenda s’intitola Trump won. MSM hopes you don’t believe your eyes ed è stato pubblicato mercoledì 4 novembre dalla rete pro-Trump One American News Network (Oann). Nel filmato la conduttrice del programma afferma che Trump ha già vinto le elezioni grazie ai voti dei grandi elettori degli stati in cui il conteggio è ancora in corso, conclusione senza fondamento. Come lo è l’accusa che lancia, ossia che il motivo del ritardo è a una frode elettorale a opera dei democratici.

Nonostante sia zeppo di notizie false e diffamanti, YouTube afferma che il video viola solamente le sue linee guida pubblicitarie e pertanto è stato demonetizzato. Non violerebbe, invece, le regole sui contenuti, motivo per cui può rimanere online.

Nel contrasto alle fake news sulle elezioni, Youtube prende di mira solo i video “che mirano a fuorviare gli elettori circa l’ora, il luogo, i mezzi o i requisiti di idoneità per il voto, o false affermazioni che potrebbero scoraggiare materialmente il voto”. Trattandosi in questo caso di informazioni circa lo spoglio dei voti, il filmato, che al momento della pubblicazione di questo articolo ha raggiunto 360mila visualizzazioni, al momento è al riparo dall’oscuramento.

