Piccola guida alle restrizioni in vigore col nuovo dpcm del 3 novembre

5 November 2020 – 14:17

(foto: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images)Per contenere ulteriormente la curva dei contagi di Covid-19, nella tarda notte del 3 novembre è stato firmato un nuovo dpcm da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, sarebbe dovuto entrare in vigore già dal 5 novembre. Tuttavia, le numerose difficoltà incontrate da Palazzo Chigi nelle consultazioni con le regioni per stabilire le misure differenziate per territorio hanno fatto slittare l’applicazione del provvedimento a venerdì 6 ottobre. Fino al 3 dicembre, quindi, ci saranno delle nuove regole valide per tutti a livello nazionale e delle nuove restrizioni applicate solo ad alcune Regioni particolari.

Il regime differenziato per Regioni è stato assegnato con ordinanza del ministero della Salute, attraverso tre fasce colorate suddivise per pericolo di contagio in base a 21 criteri elencati nel dpcm. Secondo quest’ultimo, infatti, i provvedimenti differenziati saranno valutati su base settimanale e avranno durata minima di 15 giorni: pertanto, quando assegnata a un colore, una Regione rimarrà sottoposta alle relative restrizioni per almeno due settimana. Le zone rosse, quelle a rischio elevato, al momento sono Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta, che finiranno in un regime di lockdown sostanziale. Le zone arancioni, a rischio intermedio, sono Puglia e Sicilia, dove verranno introdotte restrizioni più severe rispetto al resto delle Regioni e Province autonome, che sono tutte classificate zone gialle a rischio moderato.

Le nuove regole a livello nazionale

Sull’intero territorio italiano verranno applicate le seguenti norme:

• limitazione della circolazione delle persone dalle ore 22 alle 5 del mattino, intervallo durante cui sarà necessario giustificare con autocertificazione lo spostamento per ragioni di lavoro, necessità o salute;• didattica a distanza (Dad) al 100% per le scuole superiori, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza, così come per le università, dove la didattica in presenza sarà possibile solo per gli studenti del primo anno di corso di laurea di qualsiasi grado e per i laboratori;• attività in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie, dove permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;• sospensione dello svolgimento delle prove dei concorsi pubblici e privati (comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni), a parte nei casi in cui la valutazione dei candidati possa essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari oppure in modalità telematica;• riempimento limitato al 50% della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale, confermando inoltre la raccomandazione di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute;• chiusura di mostre, musei, biblioteche e, nelle giornate festive e prefestive, anche dei centri commerciali, tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;• chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;• sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive, a parte quelle riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse oppure all’aperto senza la presenza di pubblico;• chiusura di bar e ristoranti alle ore 18, già stabilita in precedenza, anche nei fine settimana (con asporto e consegne a domicilio consentiti);• attività inerenti servizi alla persona (come parrucchieri, barbieri, estetisti) restano aperte, anche nelle zone rosse;• obbligo di portare sempre con sé dispositivi di protezione come la mascherina.

Queste disposizioni, pertanto, sono valide anche nelle zone gialle dove il rischio di contagio è più basso (ossia Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto), mentre nelle altre zone maggiormente a rischio entreranno in vigore ulteriori restrizioni più rigide.

Le restrizioni per le zone più a rischio di contagio

Le zone arancioni attualmente sono due Regioni a criticità di contagio medio-alta, Puglia e Sicilia. Qui, dal 6 novembre, varranno le norme di:

• divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza), e saranno consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, con conseguente possibilità di rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;• divieto di ogni spostamento in un Comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;• sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering e della ristorazione con consegna a domicilio;• attività inerenti servizi alla persona (come parrucchieri, barbieri, estetisti) restano aperte.

Le zone rosse a rischio di contagio elevato, al momento, includono Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta. Dal 6 novembre, pertanto, queste regioni entreranno in un regime di lockdown pressoché totale:

• divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, ma anche all’interno del territorio stesso, salvo per le ipotesi di necessità e urgenza;• limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro pubblici per assicurare esclusivamente le attività che i datori di lavoro ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza sanitaria;• chiusura di negozi al dettaglio (ad eccezione di generi alimentari, farmacie, edicole) e dei mercati di generi non alimentari;• chiusura di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e (fino alle ore 22) quella con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;• sospensione di tutte le attività sportive e relativi eventi e competizioni, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sarà consentito svolgere attività motoria solo in modalità individuale e in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;• attività inerenti servizi alla persona (come parrucchieri, barbieri, estetisti) restano aperte.

