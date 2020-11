Non ce l’hanno mai raccontata giusta sui film classici Disney

5 November 2020 – 14:12

La scena in cui Aladdin scorrazza sul tappeto volante? Un’illusione creata con la tecnica del chroma key. Per non parlare di Ursula, ne La Sirenetta, con un faro puntato sotto il mento e i cartonati delle montagne ad accentuare la prospettiva: l’artista Andhika Muksin, con le sue rielaborazioni grafiche delle più famose scene della storia dei classici Disney, mostra un ipotetico – e divertente – dietro le quinte per spiegare le scene più celebri dei film della casa di produzione, quello che nessuno ha mai raccontato.

Un gioco ironico in piena sintonia coi tempi che viviamo: insomma, chi ci garantisce non sia davvero andata così? Perché Disney vuole nasconderci la verità?

