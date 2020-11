Mini PC con Intel Core i3 a poco più di 250 euro

5 Novembre 2020 – 19:48

Amazon propone in offerta un buon mini PC equipaggiato con Intel Core i3-5005U e ben 8GB di memoria RAM con un prezzo di poco superiore a 150 euro.

The post Mini PC con Intel Core i3 a poco più di 250 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico