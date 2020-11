Mate 40 Pro è lo smartphone più green di Huawei

(Foto: Huawei)Mate 40 Pro non è solo la nuova ammiraglia di Huawei e lo smartphone con le fotocamere migliori al mondo (secondo DxOMark), ma è anche il modello più green creato dal colosso cinese, con il 90% di documentazione cartacea in meno in una confezione che vede ridotta del 28% la presenza di plastica. Quella della sostenibilità è una tematica molto sentita in Italia, che secondo una ricerca della stessa Huawei è la nazione prima in Europa per sensibilità nella raccolta riciclata con il 76% della popolazione impegnata quotidianamente contro una media europea del 55%.

Le confezioni d’acquisto dei prodotti tecnologici sono sempre più attente all’ecologia sia nella scelta dei materiali di cui sono composte sia nella dotazione con una graduale eliminazione di tutto ciò che non è necessario: nella scatola di Mate 40 Pro, per esempio, si è mantenuto solo il 10% della carta rispetto al precedente modello Mate 30 Pro, togliendo anche il foglietto della garanzia (che rimane accessibile digitalmente online). La guida cartacea (QuickStart Guide) è stata ridotta da 340 a 44 pagine per una riduzione delle emissioni di Co2 pari a 12000 tonnellate per ogni lotto di 10 milioni di unità. Altri dettagli significativi sono l’uso di inchiostro di soia che è degradabile al 100% invece che quello inquinante a base di petrolio, riducendo la produzione di agenti cancerogeni e dei pericolosi composti organici volatili.

(Foto: Huawei)Per quanto riguarda la plastica – una delle minacce più pericolose per l’ambiente – rimane soltanto il 3,8% del totale della confezione; anche l’involucro protettivo è stato eliminato. Pochi grammi per ogni dispositivo che diventano grandi numeri a livello globale, con 18000 kg di plastica in meno ogni 10 milioni di esemplari consegnati.

Huawei persegue dal 2013 gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite con il riciclaggio, la riparazione accessibile, il riutilizzo dei rifiuti e l’economia circolare. Ne fanno da esempio l’uso di bioplastiche derivate soprattutto da olio di ricino ecologico per ridurre le emissioni di anidride carbonica del 62,6% (-612 tonnellate nel 2018), riciclo di 1.468 tonnellate di rifiuti elettronici l’anno scorso e possibilità concrete di superare le 3000 nel 2020.

(Foto: Huawei)Secondo i dati diffusi, l’86% dei dispositivi restituiti per il riciclo nel 2019 è stato già riutilizzato, è stata anche migliorata del 50% l’efficienza energetica dei dispositivi tra il 2015 e il 2019 e grazie all’energia solare si è ridotto di 89000 tonnellate l’emissione di Co2. Infine, dal 2015 più di mezzo milione di smartphone raccolti dal servizio permuta hanno trovato un nuovo utente.

