Il robot-concierge di Piaggio sbarca negli Stati Uniti e Turchia

5 Novembre 2020 – 21:03

Il robot carrier Gita di Piaggio Fast Forward (Foto Piaggio Fast Forward)Cos’hanno in comune l’aeroporto internazionale di Cincinnati; Delivery Co-op, società specializzata nella consegna dell’ultimo miglio di prodotti alimentari nella città di Lexington, in Kentucky; e Doğan Trend Automotive, parte del Gruppo Doğan, holding con sede a Istanbul che riunisce numerose società attive in molteplici settori, tra cui energia, industria, carburanti, servizi finanziari, internet e intrattenimento, automotive, turismo e immobiliare? Sono i tre partner con cui Piaggio Fast Forward (Pff), la società del Gruppo Piaggio con sede a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro, ha avviato alcuni programmi pilota per testare, insieme a partner attivi in diversi settori di business, ulteriori applicazioni del suo rivoluzionario robot carrier Gita in vari ambiti, tra cui quello turistico, residenziale, retail e nel canale delle consegne dell’ultimo miglio.

È un robot carrier della tipologia “follow me”, unico nel suo genere, in grado di trasportare pesi fino a 20 chili e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un’autonomia di 4 ore.

Dopo il lancio di gita sul mercato consumer statunitense, Piaggio Fast Forward guarda ora a nuove opportunità di integrazione della robotica nel settore business to business, sempre con l’obiettivo di migliorare e rendere più efficiente la mobilità di lavoratori e utenti in numerosi contesti, sia in ambienti chiusi sia aperti. Allo scalo di Cincinnati, 7 milioni di passeggeri annui, Gita sarà impiegato per agevolare i servizi di concierge contactless e digitali per i viaggiatori e per fornire supporto in attività quali la movimentazione di bagagli e merci. Da Delivery Co-op sarà utilizzato per consegne sicure e senza contatto, offrendo una maggiore sicurezza. Mentre in Turchia sarà testato in un centro commerciale e al waterfront del porto turistico di Istanbul, e sarà messo a disposizione dei clienti e del personale per facilitare le operazioni di trasporto e lo spostamento di merce acquistata o degli effetti personali.

“Queste ulteriori sperimentazioni sono la testimonianza dell’entusiasmo e dell’interesse suscitati da Gita: strumento del futuro, al crocevia tra nuovo urbanesimo, sviluppo della robotica al servizio dell’uomo, e rivoluzione della mobilità umana”, ha dichiarato Michele Colaninno, fondatore e presidente di Piaggio Fast Forward: “I robot sono sempre più parte integrante delle nostre vite, sono prodotti con cui si vuole interagire sia per uso personale sia come dispositivi di assistenza in uffici, centri commerciali o zone residenziali. Questa tendenza conferma la nostra visione: robot e uomini devono cooperare per costruire una relazione che rafforzi entrambi, così da rendere possibile un futuro migliore”.

“Grazie a Gita, le persone possono camminare più a lungo, più velocemente e lo fanno con maggior piacere. Siamo pronti per sperimentare l’uso di gita in ambienti commerciali, residenziali e di vendita al dettaglio, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficienti le prestazioni umane”, ha commentato Greg Lynn, ad di Piaggio Fast Forward. Gita viene prodotto nel nuovo stabilimento nel quartiere di Charlestown, a Boston, e la commercializzazione, iniziata l’anno scorso sui canali on-line, prevede una prima fase dedicata al mercato statunitense, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata.

The post Il robot-concierge di Piaggio sbarca negli Stati Uniti e Turchia appeared first on Wired.

Fonte: Wired