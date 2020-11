Come ritornare alle vecchie icone di Google

5 Novembre 2020 – 18:43

(Foto: Google)Inutile negare che buona parte degli utenti tech sia poco aperta ai cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il design di oggetti, gadget, persino di applicazioni di uso quotidiano. L’ultimo caso riguarda la costellazione di servizi Google una volta nota come G-Suite e ora come Google Workspace con loghi ridisegnati.

Come fare se il restyling toglie il sonno? Ecco alcuni metodi pratici per tornare alle vecchie icone su Android, iPhone e Chrome. Per scaricare le immagini dei loghi precedenti consigliamo questo database gratuito.

Riportare le vecchie icone di Google su Android

Da anni gli utenti di Android possono modificare l’aspetto dell’interfaccia del proprio smartphone grazie ai cosiddetti launcher che fanno da sponda per installare font, widget, icone, sfondi e quant’altro. Tra i più utilizzati ci sono Nova Launcher, Action Launcher e Microsoft Launcher, sono tutti gratuiti con versioni pro con funzioni avanzate.

Di solito la procedura prevede di tenere premuto sull’icona da sostituire, scegliere modifica / edit e dunque indicare il file con l’immagine scelta. Una procedura manuale, ma che si può portare a termine in pochi minuti.

Riportare le vecchie icone di Google su iPhone

Con l’avvento di iOs 14 anche gli utenti con iPhone possono modificare agevolmente l’aspetto dell’interfaccia grazie ai widget. Vi abbiamo raccontato nel dettaglio la procedura per cambiare le icone, semplificando l’iter è il seguente:

– Aprire l’app Comandi e toccare l’icona “+” in alto a destra;

– Da Nuovo Comando scegliere Aggiungi azione;

– Cercare Apri l’app e selezionare il risultato;

– Toccare Scegli e selezionare l’app alla quale si desidera modificare l’icona;

– Apparirà Apri “nome applicazione”, si dovranno toccare i tre puntini in alto a destra e selezionare Aggiungi ad home;

– Toccare sull’icona predefinita arancione e Scegli la foto (se la foto è su iPhone) oppure Scegli il file (se è salvata su iCloud). Quindi selezionare Aggiungi e Fine.

Anche in questo caso serve un po’ di pazienza, ma niente di troppo complicato.

(Foto: restoreoldicons.xyz)Riportare le vecchie icone di Google su Chrome e Edge

Infine, la procedura più semplice è con Chrome dato che qui basta installare una pratica estensione pre-confezionata che sostituirà in automatico le icone nuove con quelle vecchie con buona pace di chi non ha mai digerito il restyling.

