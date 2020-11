Cloud PC: streaming delle app Win32 su Windows 10X

5 Novembre 2020 – 19:48

L’infrastruttura cloud di Azure alla base di un servizio destinato all’ambito enterprise che consentirà di eseguire le app Win32 su Windows 10X.

