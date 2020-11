Attenzione ai messaggi che si auto cancellano di WhatsApp: chi li legge potrà salvarli lo stesso

5 Novembre 2020 – 20:28

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno presentato ufficialmente la nuova funzione dell’app in arrivo entro questo mese, confermando però che la nuova tipologia di messaggi non sarà particolarmente volatile. Le missive rimarranno sui telefoni dei destinatari per 7 giorni, durante i quali potranno essere salvate altrove.Continua a leggere



Gli sviluppatori di WhatsApp hanno presentato ufficialmente la nuova funzione dell' app in arrivo entro questo mese, confermando però che la nuova tipologia di messaggi non sarà particolarmente volatile. Le missive rimarranno sui telefoni dei destinatari per 7 giorni, durante i quali potranno essere salvate altrove.

Fonte: Fanpage Tech