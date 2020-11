Un’infografica mostra la storia dei Mandaloriani in tutto l’universo Star Wars

4 November 2020 – 18:09

Stanchi di fissare mappe degli Stati Uniti e grafici elettorali? Ecco che dalla galassia lontana di Star Wars arriva un’infografica nuova di zecca per fare perdere qualche minuto ai fan più appassionati. A pochi giorni dal debutto della seconda stagione di The Mandalorian su Disney+, infatti, l’azienda americana Ace Cash Express ha realizzato una complessa sequenza grafica che vuole approfondire in lungo e in largo ciò che sappiamo riguardo ai Mandaloriani, la stirpe guerriera che annovera fra i suoi componenti anche il protagonista della serie, Din Djarin interpretato da Pedro Pascal.

Nella prima parte dello schema vengono ripercorsi i Mandaloriani più famosi, almeno fra quelli noti nella saga di Guerre stellari fra film e altri prodotti paralleli come per esempio i romanzi. Al di là del nostro Mando, appunto, viene citata Sabine Wren, una guerriera mandaloriana attiva durante il regno di Palpatine e che porta con sé la mitica Darksaber (vedi poi), apparsa in diversi videogiochi e nella serie animata Star Wars: Rebel. Viene, poi, nominato il Death Watch, una fazione separatista di mandaloriani che, secondo quanto raccontato in Clone Wars e Rebels, si ribellarono al governo pacifista di Mandalore. Infine, forse i Mandaloriani più famosi di tutti, sebbene non considerati tali dal loro stesso popolo: Jango Fett, al centro della clonazione della trilogia prequel, e il clone-figlio Boba Fett, il primo mandaloriano in assoluto ad apparire nell’Holiday Special del 1978 e poi soprattutto nella trilogia originale.

A questa hall of fame segue anche un’utile cronologia che ripercorre i fatti salienti della storia dei Mandaloriani: gli eventi partono dalla creazione della Darksaber di Tarre Vizsla, il primo mandaloriano ammesso all’ordine Jedi, e che abbiamo visto alla fine della prima stagione di The Mandalorian in mano a Moff Gideon. Si passa, poi, ai tempi della vecchia Repubblica, alla guerra con gli Jedi e poi a quella civile fra mandaloriani che portò alla loro diaspora. Seguono i vari eventi raccontati nei film e nelle serie animate, con la battaglia di Yavin (ovvero la distruzione della prima Morte nera) come anno zero, a cui seguono i fatti di The Mandalorian, i quali a loro volta precedono la trilogia sequel che abbiamo visto di recente al cinema.

