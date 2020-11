Tutti i progetti condivisi della Nasa

4 Novembre 2020 – 18:03

Università, organizzazioni no profit, industrie leader nel campo della tecnologia: un video ci presenta una lista di partnership che la Nasa porta avanti con altre realtà sul fronte dell’innovazione.

Tra le più recenti, quella con enti di ricerca e istituzioni sanitarie per la lotta alla Covid-19, le numerosissime collaborazioni con l’industria in vista di futuri viaggi sulla Luna e Marte, quella con Uber per provare a rivoluzionare il trasporto urbano… per via aerea. Ma ci sono anche quelle passate, dallo sviluppo di robot umanoidi agli esperimenti sulla Stazione spaziale internazionale, fino allo sviluppo di droni, velivoli e rover spaziali.

(Credit video: NASA’s Kennedy Space Center)

The post Tutti i progetti condivisi della Nasa appeared first on Wired.

Fonte: Wired