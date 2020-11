Trump-Biden: così si vota dalla Stazione Spaziale

4 November 2020 – 9:52

Così gli astronauti americani della Expedition 64 presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno votato per eleggere il loro Presidente.

