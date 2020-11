Oltre le visioni con il Club To Club

4 November 2020 – 19:31

La musica non si ferma, o almeno, tenta di andare avanti con tutti i mezzi possibili che ha a disposizione. Dopo l’esperienza alternativa e in sicurezza del Viva! Festival inValle d’Itria, e degli incontri Extra festival che, insieme ad Audi, hanno animato l’estate italiana.

Così il Club To Club, dal 5 all’8 novembre, si materializzerà in più formati, prettamente digitali, con un’attitudine internazionale sempre consolidata in location e luoghi che sono la nervatura della città di Torino: la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Ogr—Officine Grandi Riparazioni, Porta Palazzo, Fondazione Accorsi—Ometto, e Teatro Carignano.

Sergio Ricciardone, fondatore del festival, lo aveva raccontato così: “Stiamo cercando di colmare un’assenza e un vuoto artistico ma l’obiettivo ora è ‘Less is more’ all’ennesima potenza”. Durante il Festival verrà lanciato il nuovo progetto inedito C0C (CZEROC): nella complessità di questi tempi incerti, lo zero rappresenta il nuovo punto di partenza di Club To Club, la volontà di dare inizio a una nuova ideazione e produzione artistica: “Vorremmo provare a creare un luogo felice in un momento complesso. Lavoriamo sull’utopia e non sulla distopia. Abbiamo provato un nuovo modo di immaginare e di produrre un festival”.

Si inizia il 5 novembre con Nationhood X We Call It Avant- pop e poi si andrà alle Ogr (Officine Grandi Riparazioni) per seguire Caterina Barbieri & Ruben Spini e Lorenzo Senni & Daniel Sansavini, due accoppiate elettroniche di altissima qualità. Il 6, sempre alle Ogr (Officine Grandi Riparazioni) ci saranno Mana (ultima incarnazione di Daniele Mana) & Nicole Neidert: Mania Spime.im Present Zero. Toccherà poi a Bienoise, insegnante e musicista le cui produzioni sono in bilico tra contemplazione e clubbing, inserirsi nell’iniziativa Allarme Rosso, in scena il 7 novembre, al Teatro Carignano con un nuovissimo spettacolo. Una chiusura spettacolare del festival a ritmo di techno, batucada e samba con i Ninos Du Brasil per All Work And No Play Make Ndb Dull Boys l’8 novembre. Artetetra, invece, si occuperà di Suoni d’Artista Site per le installazioni a Porta Palazzo durante tutto l’evento. Per aver un quadro completo dell’evento, vi consigliamo di andare sul sito del Club To Club. Talk e live saranno in diretta streaming su Dice.Fm.

Non è mancato nemmeno l’apporto di Audi WeGeneration, il progetto che vede Audi e H-Farm insieme per la cultura dell’innovazione. Con la supervisione del content creator e produttore musicale Klaus, il gruppo di studenti universitari farà tappa a Torino e racconterà l’esperienza sui social, con i codici di comunicazione propri del loro linguaggio, creando un canale di comunicazione privilegiato con la propria generazione. L’evento sarà raccontato sulla pagina My Audi e sul canale Facebook di Audi Italia.

